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Samsun'da 1011 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 1011 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda 1011 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kavak'ta güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığını timleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bugün de ilçenin Muratbeyli Mahallesi'nde yaptığı şok operasyon ile 1011 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirleri ile olan mücadelenin bundan sonra da aralıksız ve aynı kararlılıkta devam edeceğini bildiren yetkililer, yapılan operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Güvenlik Uyuşturucu Soruşturma Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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