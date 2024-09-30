Samsun'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 100 Adet Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 100 adet elektronik sigara ele geçirilirken, S.S. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN