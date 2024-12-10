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Samsun'da 10 Yaşındaki Kız Çocuğu Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Samsun'da 10 Yaşındaki Kız Çocuğu Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Sezin Sezgin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Ö. idaresindeki 34 PD 5421 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmekte olan Sezin Sezgin'e (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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