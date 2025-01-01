Samsun'da 10 Bin 580 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, 10 bin 580 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 10 bin 580 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonda, A.Y. (28) ve M.A. (19) isimli şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 bin 580 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa