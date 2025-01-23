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Samsun'da 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 1 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla temin edilen 1 ton etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte alkol üretiminde kullanılabileceği öğrenildi. Operasyon kapsamında kaçak alkol ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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