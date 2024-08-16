Samsun'da 1 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde düzenlendiği operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN