Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun'da yapılan operasyonda, polis ekipleri 1 ton etil alkol ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğü bildirildi.
Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 ton etil alkol ele geçirildi. Kaçak yollarla temin edildiği değerlendirilen etil alkolle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa