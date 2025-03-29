Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 ton etil alkol ele geçirildi. Kaçak yollarla temin edildiği değerlendirilen etil alkolle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.