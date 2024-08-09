Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da KOM polisinin takibi sonucu 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 1 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN