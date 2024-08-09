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Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM polisinin takibi sonucu İlkadım ilçesinde yapılan çalışmada 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'da KOM polisinin takibi sonucu 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 1 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü İlkadım samsun Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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