Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Arkasında bu mektubu bırakan şahıs canına kıydı

Samsun'da 1 Ton 300 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Ton 300 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ton 300 kilogram kaçak midye bulundu. Olayla ilgili bir kişiye 37 bin 770 TL para cezası uygulandı.

Samsun'da durdurulan araçta yapılan aramada 1 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kavak ilçesi Hacılı mevkiinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 ton 300 kilogram kaçak avlanmış kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakılırken olayla ilgili 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.