Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 4 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun'da 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 4 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında pompalı tüfekli çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Güven S.vurularak yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir başka olayı takip ettikleri sırada olay yerinden pompalı tüfekle kaçan bir kişiyi yakaladı. Polis olayın meydana geldiği sokak üzerinde çok sayıda tüfek kartuşu ele geçirirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan N.Y., M.A., A.K.T. ve M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İlkadım Gözaltı 3-sayfa Güncel Samsun Olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri

 Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde
Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı

Kurultaya katılmamasının sebebi yeni tüzük mü? Özel'den çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TV8 canlı izle! (GALLER-TÜRKİYE) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki MasterChef neden yok (Milli Maç), MasterChef bugün yok mu? Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (GALLER TÜRKİYE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galler Türkiye maçı nereden izlenir? Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı? Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumu ne? Galler Türkiye maçı ilk 11'i! Türkiye'nin Galler maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Uluslar Ligi puanlı mı? Uluslar Ligi'nden çıkan ne oluyor, Dünya Kupası'na mı gidiyor? Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Türkiye Galler maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Uluslar Ligi puan durumu Türkiye kaçıncı sırada? Galler Türkiye hangi kanalda? Türkiye Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title