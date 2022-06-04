Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 1 kişi tabancayla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Şevketiye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle kafede oturan S.G.'ye bu sırada arkadan yaklaşan bir kişi kurusıkı olduğu tahmin edilen tabanca ile yakın mesafeden birkaç el ateş edip, olay yerinden uzaklaştı. Olayda S.G., belinden yaralanırken, kanaması olunca olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan yürüyerek inen S.G., yanındaki eşine iyi olduğunu ve kurusıkı tabancayla yaralandığını söyledi.

Mahalle esnafı ise aniden bir silah sesi duyduklarını ve 1 kişinin yaralandığını, daha sonra da yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayın ardından polis ekipleri yaralama olayının gerçekleştiği kafede incelemede bulunurken, tabancayla ateş ettiği iddia edilen M.S.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Belinden yaralanan S.G.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title