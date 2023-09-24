Samsun'da 1 Kilodan Fazla Skunk Ele Geçirildi

Samsun ve Sinop emniyet müdürlükleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlükleri istihbarat ile narkotik suçlarla mücadele ekipleri, bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle takip edilen aracı ilçe girişinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 1 kilo 971 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.