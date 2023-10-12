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Samsun'da 1 Kilodan Fazla Esrar Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan operasyonda uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.