Samsun'da 1 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

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Samsun'da 1 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
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Samsun'da narkotik polisinin bir evde gerçekleştirdiği operasyonda, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. G.G. ve A.P. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tatafından bir evde yapılan aramada, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ve uyuşturucu hap ile hassaz terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum'da bir ikamette yapılan operasyonda, G.G. ve A.P. isimli şahıslara ait adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 kilo 250 gram metamfetamin 50 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 11 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili G.G. ve A.P. hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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