Samsun'da 1,5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
Samsun'da Deniz Polisi ekipleri, kaçak su ürünleri taşınmasına yönelik denetimler sırasında durdurduğu araçta 1,5 ton kum şırlanı (midye) ele geçirdi. Ele geçirilen midyeler ekosistemin korunması için yeniden denize bırakıldı.
Samsun'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da kaçak su ürünlerinin taşınmasına yönelik yürütülen denetimler kapsamında, Deniz Polisi ekiplerince Kavak ilçesi Asarcık Kavşağı mevkiinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, İstanbul'a götürülmek üzere kaçak olarak taşınan 1 ton 500 kilogram kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Midyeler, ekipler tarafından yeniden denize bırakılarak ekosistemin korunması sağlandı.
Olayla ilgili 1 şahsa 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa