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Samsun'da 1,5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 1,5 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
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Samsun'da polis tarafından yapılan denetimde İstanbul'dan kaçak olarak getirilen 1,5 ton midye ele geçirildi. Midyeler doğaya kazandırılırken, 2 kişiye toplam 75 bin 540 TL para cezası kesildi.

Samsun'da polis tarafından yapılan denetimde İstanbul'dan getirilen 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karageçmiş mevkisinde ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, bir araç içerisinde kaçak yollarla nakledilen büyük miktarda kara midye tespit edildi. İstanbul'dan getirildiği belirlenen 1 ton 500 kilo midye, yeniden denize bırakılarak doğaya kazandırıldı.

Olayla ilgili 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü hakkında da yetki belgesi bulunmadığı tespit edilerek 16 bin 420 TL idari para cezası kesildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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