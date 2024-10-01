Samsun Çarşamba Adliyesi Yanındaki Trafoda Yangın Çıktı

Samsun'un Çarşamba İlçe Adliye binası yanındaki trafoda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Samsun'un Çarşamba Adliyesi yanında bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. - SAMSUN