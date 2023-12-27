Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Tarafından Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahsı saklandığı evde yakaladı.

Samsun'un Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan U.D. isimli şahıs Bafra ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN