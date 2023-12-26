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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden Motosiklet Bilgilendirmesi

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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 'Bu Yolda Yalnız Değilsiniz Projesi' kapsamında sürücülere 'Aynaya bakın, motosikletleri fark edin, saygı gösterin' konulu bilgilendirme yaparak motosiklet kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "Bu Yolda Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında sürücülere "Aynaya bakın, motosikletleri fark edin, saygı gösterin" konulu bilgilendirme yapıldı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda yapılan uygulamada, motosiklet kazalarını en aza indirmek, trafikte diğer taşıtlar gibi motosikletlerin de yol hakkı olduğu bilincinin arttırılmasını sağlamak amacıyla sürücüler bilgilendirildi. "Bu Yolda Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında araç sürücülerine "Aynaya bakın, motosikletleri fark edin, saygı gösterin" konulu bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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