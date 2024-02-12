Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nden 73 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda 73 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 73 tescilsiz motosiklet trafikten men edilenlerek oto parka çekildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine toplam 788 bin 944 lira para cezası kesildi. - SAMSUN