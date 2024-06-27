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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Yaptı

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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boğulmalara karşı bilgilendirme faaliyeti kapsamında 'Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler' konulu el broşürü dağıttı.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince boğulmalara karşı "Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" konulu el broşürü dağıtıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında il genelinde saat 14.00'te eş zamanlı olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

"Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" konulu el broşürleri Bafra ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtıldı. Faaliyette toplam 850 broşürün yüz yüze dağıtımı gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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