Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğulmalara Karşı Bilgilendirme Faaliyeti Yaptı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince boğulmalara karşı "Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" konulu el broşürü dağıtıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" kapsamında il genelinde saat 14.00'te eş zamanlı olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

"Dikkat Can Güvenliği, Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" konulu el broşürleri Bafra ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olduğu yerlerde dağıtıldı. Faaliyette toplam 850 broşürün yüz yüze dağıtımı gerçekleştirildi. - SAMSUN