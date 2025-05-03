Samsun Bafra'da Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın merdiven boşluğunda bulunan bisiklet, odun ve molozlar alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN