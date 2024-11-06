Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Bafra'da yapılan operasyonda, 22 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde E.C. isimli şahsın evinde yapılan aramada 22 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN