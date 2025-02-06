Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi'nde polis tarafından E.D. (41) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 2 kilo 250 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 75 ml sıvı madde, 780 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 252 adet sentetik ecza, 100 gram skunk, 1,95 gram kenevir tohumu, 0,10 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN