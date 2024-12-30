Samsun Bafra'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Fatih Mahallesi Hal Caddesi Balıklar Yolu'ndaki 3 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Baş'a ait iş yerinden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis, sağlık ve YEDAŞ ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - SAMSUN