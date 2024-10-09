Samsun Bafra'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Medrese Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Mustafa T.'ye (36) silahla 4 el ateş etti. Mustafa T., kasığına aldığı kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olay sonrası kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN