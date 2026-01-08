Haberler

Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, daha önce husumet bulunan iki kişi arasında geçen çatışmada bir kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli otomobille kaçarken, polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otomobille olay yerine gelen Mehmet Karatepe (25), aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Recep Liman'a (56) iş yerinde bulunduğu sırada 6 el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına ve kasık bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanan Recep Liman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Karatepe'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, 14 Ağustos 2025 tarihinde Recep Liman'ın, Cumhuriyet Mahallesi'nde Sebahattin Karatepe'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladığı öğrenildi. Son saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Karatepe'nin, Sebahattin Karatepe'nin yeğeni olması nedeniyle olayın eski bir hesaplaşmaya dayandığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
