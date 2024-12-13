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Samsun Bafra'da Motosiklet Kazalarına Karşı Denetimler Sürüyor

Samsun Bafra'da Motosiklet Kazalarına Karşı Denetimler Sürüyor
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Bafra'da trafik ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetimler yapıyor. Sürücülerin kask, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılarak trafik güvenliği hakkında bilgilendiriliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince motosiklet kazalarının önüne geçilmesine yönelik motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor. Her gün 1 saat süren uygulamalarda motosikletler durduruluyor, sürücülerin kask, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılıyor. Ayrıca sürücüler hız kuralları ve trafik güvenliği hakkında bilgilendiriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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