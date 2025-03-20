Samsun Bafra'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 2 av tüfeği bulunurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Bafra ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslar tespit edildi. Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan baskınlarda 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa