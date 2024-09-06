Samsun Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'ndan Emniyet Kemeri Denetimi

Samsun Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolculara da emniyet kemerinin önemini anlattı.

Bafra Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede

Samsun-Sinop karayolunda durdurulan yolcu taşımacılığı yapan araçlarda, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulandı.

Emniyet kemeri denetimi de gerçekleştiren ekipler, trafik kurallarına yönelik yaptığı denetimlerde sürücü ve yolcuları önce denetlendi daha sonra bilgilendirildi. Yaklaşık 3 saatlik denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerine de can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. - SAMSUN