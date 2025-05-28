Samsun Adliyesinde Duruşma Çıkışı Kavga

Samsun Adliyesinde Duruşma Çıkışı Kavga
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Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yağma davasının duruşması sonrası taraflar arasında çıkan kavgaya adliye polisi müdahale etti. Kavga sonucunda 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürüldü.

Samsun Adliyesinde duruşma çıkışı taraflar arasında kavga çıktı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'si tutuklu 5 kişinin yargılandığı yağma davasının ilk duruşması yapıldı. Mahkeme tutuklu yargılanan T.K. ile N.C.A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışı adliye girişinin önünde taraflar arasındaki sözlü sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya anında müdahale eden adliye polisi, adliyede görevli özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet polisi olayları büyümeden önledi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi yakalanarak adliye polis noktasına götürülüp idari para cezası uygulandı. Taraflar kavga dolayısıyla birbirlerinden şikayetçi olmadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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