Haberler

Çorlu’da Şehit Olan Polis Memuru Erkan Tütüncüler’in Ailesine Acı Haber Ulaştı

Çorlu’da Şehit Olan Polis Memuru Erkan Tütüncüler’in Ailesine Acı Haber Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı; çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Şehit Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Tütüncüler'in bir çocuğunu Van depreminde kaybettiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Erkan Tütüncüler'in acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bugün saat 13.30 sıralarında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Şehit Erkan Tütüncüler'in (43) acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Emenli Mahallesi'nde yaşayan annesi Efdade Tütüncüler'e, acı haber Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt tarafından verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Erkan Tütüncüler'in çocuklarından birinin Van depreminde hayatını kaybettiği, babasının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Yaşanan olay Samsun başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğarken, şehit Tütüncüler için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti

Biri 87, diğeri 85 yaşında! Yılların husumetinde kan aktı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı

Fenerbahçe maçını izlemeye gidenler ummadık bir durumla karşılaştı
Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar

Uğurcan ve ailesini şoke edecek karar
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı