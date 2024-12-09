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Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'a şehit ateşi düştü
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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında Samsunlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) şehit oldu.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında Samsunlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) şehit oldu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada 6 asker şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden askerlerden birinin Samsun Havza ilçesi doğumlu Şehit Teğmen Tunahan Dağlı (24) olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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