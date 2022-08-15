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Samsun 3. sayfa: Samsun'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun 3. sayfa: Samsun'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.G. ve M.T. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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