Samsun haberleri: Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı. Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Nuri S. idaresindeki 52 EZ 056 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan Ayşe S. ile Zümra S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay Tekkeköy Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun haberleri: Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.