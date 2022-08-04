Samsun haberleri: Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı - Haberler

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Samsun haberleri: Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Samsun'da hafif ticari araç yoldan çıktı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Nuri S. idaresindeki 52 EZ 056 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan Ayşe S. ile Zümra S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Tekkeköy Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler

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