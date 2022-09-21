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Samsun 3. sayfa: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun 3. sayfa: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun yerel 3. sayfa haberine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan C.G.(22) yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.G. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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