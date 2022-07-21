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Samsun 3. sayfa: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun 3. sayfa: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Edinilen Samsun gelişmesine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacağından bıçaklayan Irak uyruklu Baneen K.M.K.M.K.(27) hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın kendisini arkadaşı Yeliz A.'nın (36) bıçakladığını iddia etti. Polis olaydan sonra kaçan Yeliz A.'yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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