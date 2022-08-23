Samsun 3. sayfa haberleri | Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan V.K.(34) yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı İ.K.'nin (38) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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