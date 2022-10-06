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Samsun 3. sayfa haberleri | Samsun'da hasta yakınından doktora darp girişimi

3. Sayfa Haberleri

Samsun 3. sayfa haberleri | Samsun'da hasta yakınından doktora darp girişimi

Samsun habere göre Samsun'da silahlı kavgada yaralanan şahsı tedavi eden doktor, hasta yakınının hakaret ve saldırısına uğradı.

Samsun'da silahlı kavgada yaralanan şahsı tedavi eden doktor, hasta yakınının hakaret ve saldırısına uğradı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.O. ile E.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. B.O. yanında bulunan silahı çıkartarak ateş açtı. Olay yerinden kaçmak isterken bacağından vurularak yaralanan E.İ., Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasta yakınından doktora darp girişimi

Hasta yakını, resüsitasyon odasında yaralıyı tedavi eden acil doktoruna bir anda hakaret etmeye başlayarak darp girişiminde bulundu. Hasta yakını, polis ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilerek hastane dışına çıkartıldı. Doktorun şikayetçi olduğu hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Terme Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan E.İ., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, silahlı yaralama şüphelisi B.O. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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