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Samsun 3. sayfa haberleri: İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 şahıs uygulama noktasında yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun 3. sayfa haberleri: İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getiren 2 şahıs uygulama noktasında yakalandı

Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'a narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Samsun'a narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirerek irtibatlı oldukları şahıslara satacakları belirlenen F.B. ve E.Ç.N.'yi Samsun-Ankara karayolundaki uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve içinde bundukları araçta yapılan aramada 112,64 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 5 kapsül sentetik ecza ve 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 10 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik İstanbul Samsun 3. Sayfa Haberler

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