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Son dakika yerel: Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol'a silahlı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol'a silahlı saldırı Samsun'un Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Tarık Erol, 17 yaşındaki çocuk tarafından silahla yaralandı.

Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Erol'a silahlı saldırı

SAMSUN - Samsun'un Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Tarık Erol, 17 yaşındaki çocuk tarafından silahla yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.R.D., Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Ticaret Borsası seçimlerinde başkan adayı olan Tarık Erol'a silahla 4 el ateş etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Tarık Erol, olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 17 yaşındaki çocuk 100 metre ileride bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın seçimlerle ilgili bir ilgisi olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa

Samsun Bafra 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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