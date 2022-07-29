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Samsun 3. sayfa haberi | Samsun'da sahte içki ele geçirildi

Samsun 3. sayfa haberi | Samsun'da sahte içki ele geçirildi

Samsun haberler... Samsun'da polisin yaptığı takip ve çalışmalarda sahte içki ele geçirildi.

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Samsun'da polisin yaptığı takip ve çalışmalarda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 29 şişe sahte bandrollü içki, 5 şişe içki aroması, 2 adet 5 litrelik etil alkol ve 2 adet yaklaşık 15 litre el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler M.Ş. ve D.C. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

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