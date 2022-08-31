Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nde yazlık bir eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu, kubar esrar, kenevir bitkisi ve sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili 'yaralama' suçundan aranan İ.T. ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

19 Mayıs Piyade Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title