Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

Samsun haberi... Samsun'da İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 56 olayda 60 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte sosyal medya üzerinden yayın yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma tesis edildi. Olaylarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 13 litre bandrolsüz alkollü içecek ve ülke içerisinde yasadışı kaldığı tespit edilen 1 adet Mercedes marka araç ele geçirildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title