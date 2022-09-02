Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da 8 öğrenci kampta yedikleri yemekten zehirlendi 3. Sayfa Haberleri Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Samsun'da 8 üniversite öğrencisi kamp yaptıkları yerde yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Samsun'a kampa gelen üniversite öğrencilerinden oluşan kafilede yer alan B.Y.(18), E.Y.(23), B.Ü.(20), Z.A.(19), S.G.(19), İ.E.(21), İ.T.(20) ve E.E.(21), kampta yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 öğrenci 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler

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