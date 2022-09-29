Samsun 3. sayfa haberi: Bafra'da yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı kırmızı çizgi uygulaması kapsamında, Samsun'un Bafra ilçesinde de bir program düzenlenerek "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

Yurt genelinde başlatılan uygulama kapsamında yaya geçitlerinin olduğu tüm ışıksız kavşak ve yollarda, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedeflendiği etkinlikte Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile birlikte protokol yaya geçidini kırmızıya boyadı. Öğrencilerle ve engeli vatandaşlar sohbet eden Kaymakam Ertürkmen, yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere etkinlik hakkında bilgi vererek yaya geçitlerinde dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Ertürkmen, "Bugün ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi olan yaya geçitlerine ve trafik kurallarına dikkat çekmek için bir araya geldik. 2020 ve 2022 yılları arasında yayalar kırmızı çizgimizdir. Kemerle Bağlan Hayata mottosuyla çalışmalarımızı süründürüyoruz. Bu sene ise Yayalara Saygı Duruşu, Hayata Saygı Duruşu mottosuyla çalışmalarımıza başladık. Yine yaya geçitlerinde kırmızı çizgimizi çizdik. Bugün burada engelli vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlara da bu uygulamadan bahsettik. Güzel bir farkındalık alışması yapmak istiyoruz. Önceliğimiz yaya geçitlerinde trafik işaretlerine ve trafik lambalarına uyulmasını rica ediyoruz. Çünkü okullarımız açıldı, engelli oranımız bir hayli fazla. Artık trafikte biraz daha dikkatli olma dönemine giriyoruz. O yüzden şoförlerimize, araç kullananlara yayalara öncelik vermelerini trafik işaretlerine uymalarını istiyoruz" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal, "Yaya geçitleriyle ilgili bu duyarlı çalışma için teşekkür ediyorum. Bizim engelli arkadaşların yaya geçitleriyle ilgili sorunları çok. Yaya geçitlerine geldiğimizde arabalar genelde bize dikkat etmiyorlar, beklemek istemiyorlar. Bir takım sıkıntılar çıkıyor. Haliyle kazalarda artıyor" diye konuştu.

Kırmızı çizgi uygulamasına Belediye Başkan Vekili Ahmet Tokköz, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özder, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri katıldı. - SAMSUN