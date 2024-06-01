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Şampuan Kutusunda Uyuşturucu Bulunan Kişi Yakalandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan yol kontrollerinde, şampuan kutusuna saklanmış uyuşturucu madde bulunan bir kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şampuan kutusuna sakladığı uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi Aydın'ın Germencik ilçesindeki yol kontrollerinde jandarma ekiplerine takıldı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi sınırlarında yer alan otobanın Germencik Gişeler bölgesinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde köpek arama unsuru ile yol kontrol çalışması gerçekleştirdi. Faaliyet esnasında uyuşturucu madde arama köpeğinin minibüste yolcu olarak bulunan H.A. (25) isimli şahsın çantasına tepki vermesi üzerine yapılan aramada şampuan kutusu içerisinde folyoya sarılı vaziyette gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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