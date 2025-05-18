Şampiyonluk Kutlamasında Havai Fişek, 9 Yaşındaki Çocuğun Kafasına Isabet Etti

Şampiyonluk Kutlamasında Havai Fişek, 9 Yaşındaki Çocuğun Kafasına Isabet Etti
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Çorum'un Alaca ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek, 9 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Şampiyonluk kutlamasında havai fişek 9 yaşındaki çocuğun kafasına isabet etti

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlaması sırasında atılan havai fişeklerden biri 9 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti.

Olay, Alaca ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar tarafından kullanılan hava fişek 9 yaşındaki Ç.B.'nin başına isabet etti. Yaralanan çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.B., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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