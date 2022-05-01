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Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.

Samsun'da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.

Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Samsun'da ise kutlama yapmak için sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar karşı karşıya geldi. Özellikle Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahil mevkiinde yaşanan gerginlik sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Sahile çıkan her yola polis ekibi yerleştirildi.

Şehrin farklı noktalarında da gerginlikler yaşandı. Samsunspor taraflarını polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis ekipleri şehrin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalyaspor, Trabzonspor, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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