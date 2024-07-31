Samandağ'da Trafik Polisleri Broşür Dağıttı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, tır ve motosiklet sürücülerine trafik kurallarına yönelik bilgilendirici broşür dağıttı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polsi ekipleri, tır ve motosiklet sürücülerine trafik kurullarına yönelik bilgilendirici broşür dağıttı. .
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri; İlçe genelinde tır ve motosiklet şoförlerine, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri verdi.
Motosiklet sürücülerine tırın kör noktalarını gösteren broşür dağıtan trafik polisleri, sürücülere bilgilendirme yaparak dikkatli olmaları istendi. - HATAY